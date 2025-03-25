Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penukaran Uang Baru untuk Lebaran 2025 Sampai Kapan? Ini Jadwalnya

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |19:05 WIB
Penukaran Uang Baru untuk Lebaran 2025 Sampai Kapan? Ini Jadwalnya
Penukaran Uang Baru untuk Lebaran 2025 Sampai Kapan? Ini Jadwalnya. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penukaran uang baru untuk Lebaran 2025 sampai kapan? ini jadwalnya. Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Tujuan dari layanan ini biasanya untuk dibagikan kepada teman, keluarga, dan kerabat sebagai Tunjangan Hari Raya (THR).

Layanan penukaran uang baru ini akan berlangsung selama periode waktu tertentu, yaitu mulai dari tanggal 3 Maret hingga 27 Maret 2025. BI membagi periode penukaran ini menjadi empat bagian untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.

Untuk dapat menukarkan uang baru, masyarakat perlu memperhatikan jadwal dan lokasi penukaran yang telah ditentukan oleh BI. 

Jadwal Layanan Penukaran Uang Baru 2025 Bank Indonesia
Dilansir dari akun Instagram resmi Bank Indonesia, @bank_indonesia, jadwal penukaran uang baru dimulai pada 4 Maret 2025, tetapi masyarakat masih dapat menukar uang selama waktu yang tersisa.

Penukaran uang baru di BI periode ketiga meliputi tahap pemesanan yang dimulai pada Minggu, 16 Maret 2025, dan penukaran dibuka dari Senin, 17 Maret hingga Minggu, 23 Maret 2025.

Jadwal penukaran uang BI periode III:

Pemesanan: 16 Maret 2025 Pukul 9.00 WIB

Penukaran: 17-23 Maret 2025

Penukaran uang periode III ini berlaku di mana pun lokasi yang dapat diakses.

Untuk periode ke-4, pemesanan dapat dilakukan mulai Sabtu, 22 Maret 2025. Periode ke-4 akan berakhir Senin, 23 Maret 2025, dan berlaku kembali dari Kamis, 27 Maret 2025. BI melakukan penyesuaian jadwal untuk periode keempat ini. Ini dilakukan dalam dua tahap, yang pertama khusus untuk lokasi penukaran rupiah di Pulau Jawa, dan yang kedua untuk lokasi di luar Pulau Jawa.

 

1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
