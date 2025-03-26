Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah Sentuh Level Terendah sejak Krisis 1998, Menko Airlangga: Biasa Aja

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |15:49 WIB
Rupiah Melemah Sentuh Level Terendah sejak Krisis 1998, Menko Airlangga: Biasa Aja
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespon nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan.

Airlangga pun menegaskan rupiah naik turun biasa saja. "Kalau rupiah kan naik turun biasa aja," tegasnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

1. Nilai Tukar Rupiah

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan pada perdagangan, Selasa (25/3). Di mana rupiah sempat menembus Rp16.620 dan menjadikan titik terlemahnya.

Berdasarkan data, rupiah dibuka melemah 42 poin atau 0,26 persen ke level Rp16.610 per dolar AS, dari posisi penutupan sebelumnya di Rp16.568 per dolar AS.

Airlangga pun menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. "Iya kan ini harian nanti kita lihat. Kan fundamental ekonomi kuat terus pasar juga sudah rebound," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192478/roti_o-M5k3_large.jpg
Akhirnya Roti O Terima Pembayaran Uang Tunai Usai Viral dan Terancam Sanksi Rp200 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192366/rupiah_hari_ini-eyIx_large.png
Rupiah Dibuka Anjlok ke Level Rp16.773 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191945/rupiah-XAGY_large.jpg
Siap-Siap Rupiah Libas Dolar AS, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191438/roti-r4bF_large.jpg
Roti O Bisa Kena Denda Rp200 Juta Usai Tolak Pembayaran Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191421/uang-Ly3D_large.jpeg
Ini Sanksi Tolak Pembayaran Uang Tunai, Bisa Didenda Rp200 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191304/rupiah_hari_ini-NDth_large.jpg
Rupiah Ditutup Anjlok ke Rp16.777 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement