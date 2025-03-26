Intip Sumber Kekayaan Ariel Vokalis Band NOAH

JAKARTA – Intip sumber kekayaan Ariel vokalis NOAH yang disindir Ahmad Dhani soal royalti. Baru-baru ini, Ahmad Dhani menyebut Ariel salah pergaulan gara-gara pernyataannya yang membebaskan siapa pun menyanyikan lagu buatannya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Menurut Dhani, keputusan Ariel itu bisa merugikan para pencipta lagu di industri musik Tanah Air.

1. Harta Kekayaan Ariel NOAH

Bicara nilai kekayaan yang dimiliki Ariel, tidak ada sumber pasti yang menyebut total hartanya. Meski begitu, beberapa sumber memperkirakan kekayaan vokalis band NOAH itu mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah pada 2020. Angkanya berkisar antara Rp14,37 miliar hingga Rp71,86 miliar.

Perkiraan nilai kekayaan tersebut didapat Ariel dari sejumlah sumber pendapatan. Satu yang utamanya tentu adalah dari profesinya sebagai vokalis band NOAH. Menurut beberapa kabar, band itu bisa mendapatkan bayaran sampai Rp400 juta untuk sekali manggung di momen tertentu.

Selain dari dunia tarik suara, Ariel juga turut merambah jagat bisnis. Pada bidang fashion misalnya, ia pernah membangun sebuah brand clothing bernama ARL.