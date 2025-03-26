Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pakaian Kucing Bawa UMKM asal Garut Tembus Pasar Global, Begini Kisahnya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |16:12 WIB
Pakaian Kucing Bawa UMKM asal Garut Tembus Pasar Global, Begini Kisahnya
UMKM Asal Garut Produksi Berbagai Varian Pakaian Kucing. (Foto: Okezone.com/Bukipet)
A
A
A

JAKARTA - UMKM asal Garut buktikan bahwa produk lokal tidak hanya memenuhi pasar domestik, tapi mampu bersaing di pasar global. UMKM ini membuat produksi berbagai varian pakaian kucing. Mengoptimalkan peluang ekosistem digital Shopee, Bukipet kini
menjadi brand lokal terdepan di kategori pakaian hewan peliharaan. 

Pemilik Bukipet, Asep Ruswandi mengaku melihat peluang besar untuk menghadirkan produk lokal berkualitas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemilik hewan peliharaan. Apalagi pilihan pakaian kucing di pasar masih didominasi oleh produk impor, sementara alternatif produk lokal sangat terbatas. 

"Untuk itu, Bukipet resmi saya dirikan pada tahun 2020 dengan meluncurkan produk lokal pakaian kucing berkualitas yang estetik,
nyaman, dan fungsional untuk berbagai kebutuhan," ujarnya, dikutip dari keterangan Shopee, Rabu (26/3/2025). 

Merintis Kesuksesan Sejak di Bangku Kuliah Sejak masih menempuh pendidikan di jurusan Kewirausahaan Universitas Garut, Asep Ruswandi telah memiliki visi untuk menjadi pengusaha. Sejak semester dua, pria kelahiran tahun 1999 ini aktif melakukan riset pasar dan mencoba berjualan di platform e-commerce. Dari hasil analisis kata kunci iklan dan tren pencarian di internet, ia menemukan bahwa pakaian hewan peliharaan, khususnya kucing, memiliki permintaan tinggi dengan jumlah pemain yang masih terbatas.

Seiring dengan meningkatnya permintaan, koleksi pakaian Bukipet semakin beragam, mulai dari baju tanpa lengan, gaun, dan hoodie khusus kucing, serta koleksi musiman, seperti baju koko dan baju spesial hari raya. Tidak hanya menghadirkan pakaian dengan desain
estetik untuk anabul, Bukipet juga memperluas inovasinya dengan menyediakan pakaian fungsional, seperti baju pasca-operasi yang dirancang khusus untuk kucing yang sedang dalam masa pemulihan. Untuk memastikan keberlanjutan inovasi produknya, Bukipet secara konsisten meluncurkan 4-5 produk baru setiap bulan, menyesuaikan dengan tren dan kebutuhan pemilik hewan peliharaan.

"Saya memulai semuanya sendiri, dari merancang hingga menjahit. Setiap produk yang dibuat adalah hasil dari trial and error yang panjang. Namun, saya percaya bahwa dengan konsistensi dan riset yang tepat, bisnis ini bisa berkembang. Kini, saya bersyukur bisa membangun tim yang solid dengan membuka lapangan pekerjaan bagi 30 karyawan, yang mengelola berbagai aspek produksi, mulai dari desain, penjahitan, quality control, hingga pemasaran Bukipet. Bagi saya, kesuksesan Bukipet bukan hanya milik diri sendiri, tetapi juga seluruh tim yang bekerja keras di baliknya," jelas Asep. 

Anak Muda Melek Digital Optimalkan Peluang di Ekosistem Shopee Cermat mengoptimalkan berbagai peluang yang dihadirkan ekosistem Shopee, Bukipet berhasil berkembang pesat selama empat tahun terakhir berhasil menjadi Penjual nomor satu di kategori pakaian hewan peliharaan di Shopee. Perubahan pola belanja konsumen yang kini semakin berorientasi ke pengalaman penuh interaksi, membuat Asep mengoptimalkan fitur interaktif seperti Shopee Live dan Shopee Video. Kedua fitur interaktif tersebut kini menjadi kanal baru untuk mendorong peningkatan penjualan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/11/3192406//kampanye_diskon_rame_rame_shopeefood-0FdX_large.jpg
Diskon Rame Rame ShopeeFood Tumbuhkan Penjualan Merchant Lokal dan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/11/3192241//la_suntu_tastio_jadi_salah_satu_contoh_umkm_yang_berhasil_mengalami_kemajuan_berkat_keikutsertaannya_dalam_program_rumah_bumn-F8wK_large.jpg
La Suntu Tastio, UMKM Binaan BRI yang Angkat Tradisi Lewat Produk Tas Tenun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/455/3191812//umkm-83mH_large.jpg
Tak Hanya Perluas Pasar, UMKM Tingkatkan Kualitas Produk Lewat Hilirisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191695//mnc_kapital_dan_kementerian_umkm-CMx3_large.jpg
MNC Kapital dan Kementerian UMKM Jalin Kerja Sama Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191431//kapolri-n1FJ_large.jpg
Kapolri: Perkembangan Teknologi Digital Sangat Pesat, Ganggu Stabilitas jika Tak Disikapi dengan Bijak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191257//pengembangan_umkm-mz2k_large.jpg
MNC Life dan MNC Insurance Perkuat Ketahanan UMKM Ekspor melalui Edukasi Proteksi Usaha
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement