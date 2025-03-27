Menko AHY Sebut Pentingnya Kerja Sama Regional 3 Sektor, Konektivitas Infrastruktur hingga AI

Menko AHY Sebut Pentingnya Kerja Sama Regional 3 Sektor, Konektivitas Infrastruktur hingga AI (Foto: Dokumentasi Kemenko Infrastruktur)

CHINA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa kerja sama regional bukan lagi pilihan, tetapi keharusan, terutama dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Hal ini AHY sampaikan ketika menjadi pembicara kunci dalam High-Level Dialogue: Achieving Sustainable Development in a Transforming World di Boao Forum for Asia Annual Conference 2025, salah satu forum ekonomi terbesar dan paling berpengaruh di Asia.

1. Konektivitas Infrastruktur

AHY menyoroti tiga bidang utama yang menuntut kolaborasi erat antarnegara. Pertama, konektivitas infrastruktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhan dan perdagangan

Menurut AHY, infrastruktur yang kuat adalah kunci bagi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Jalan, pelabuhan, rel kereta, dan jaringan digital harus terhubung secara efektif untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di beberapa titik, tetapi merata ke seluruh kawasan.

"Kawasan tanpa konektivitas ibarat ponsel pintar tanpa internet, penuh potensi, tetapi tidak dapat berfungsi optimal," ujarnya.

Oleh karena itu, Indonesia mendukung kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur lintas batas agar integrasi ekonomi regional semakin kuat.

2. Transisi Energi

Bidang kedua yang jadi sorotan ialah, transisi energi di mana pertumbuhan hijau sebagai misi bersama. Menko AHY menekankan bahwa meskipun transisi ke energi bersih tidak mudah, terutama bagi negara berkembang, ketergantungan pada bahan bakar fosil bukanlah strategi jangka panjang.

"Kita harus menggalang investasi hijau dan menciptakan mekanisme agar energi berkelanjutan menjadi terjangkau, dapat dikembangkan, dan inklusif," tegasnya.

AHY mencontohkan potensi besar Indonesia dalam panas bumi, yang saat ini tengah dikembangkan sebagai sumber energi berkelanjutan. Indonesia juga mendorong platform kolaboratif seperti Kemitraan Iklim Asia-Pasifik untuk mempercepat dekarbonisasi di tingkat regional.