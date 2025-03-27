Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Hadir di Forum Ekonomi Terbesar Asia, Menko AHY Tegaskan Infrastruktur Harus Melayani Masyarakat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |11:23 WIB
CHINA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto harus dilakukan secara terintegrasi, dengan memastikan infrastruktur benar-benar melayani masyarakat. 

"Indonesia percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang bertahan dari krisis, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat, melindungi lingkungan, dan menciptakan kesejahteraan," ujar AHY saat menjadi pembicara kunci dalam sesi High-Level Dialogue: Achieving Sustainable Development in a Transforming World pada Boao Forum for Asia Annual Conference 2025 yang menjadi salah satu forum ekonomi terbesar dan berpengaruh di Asia.

Menurutnya, ketahanan jangka panjang merupakan investasi penting yang mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi akan menentukan apakah suatu negara bisa berkembang atau tertinggal.

1. AHY soal Pembangunan Nasional

Menko AHY menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pembangunan nasional tidak bisa dilakukan secara sektoral dan terpisah. Indonesia kini menerapkan pendekatan yang menghubungkan infrastruktur, ketahanan pangan, pengelolaan air, dan keberlanjutan energi secara menyeluruh.

"Jika kita mengabaikan satu aspek, kita melemahkan yang lain. Namun, jika kita memperkuat semuanya secara bersamaan, kita menciptakan fondasi bagi stabilitas jangka panjang," kata AHY.

 

