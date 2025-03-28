Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspada! Modus Penipuan Catut Nama Indonesia Anti-Scam Centre

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |14:08 WIB
Waspada! Modus Penipuan Catut Nama Indonesia Anti-Scam Centre
Waspada! Modus Penipuan Catut Nama Indonesia Anti-Scam Centre (Foto: iStock)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus penipuan website mengatasnamakan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). 

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto mengatakan, pelaporan terkait penipuan keuangan kepada IASC hanya dapat dilakukan melalui website resmi IASC yaitu iasc.ojk.go.id. 

"Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan IASC," katanya di Jakarta, Jumat (28/3/2025).

Dia menjelaskan, modus-modus semacam ini dikenal sebagai impersonation scam, di mana pelaku berpura-pura menjadi otoritas resmi untuk menipu korban dengan tujuan antara lain memperoleh keuntungan finansial yaitu memperoleh keuntungan besar dengan mencuri identitas atau mengakses informasi sensitif untuk melakukan transaksi ilegal. 

Masyarakat diminta untuk selalui cek kebenaran informasi tentang IASC melalui Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081 157 157 157), email: [email protected].

 

Telusuri berita finance lainnya
