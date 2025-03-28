Inilah 5 Game Penghasil Uang hingga Rp200.000 Tanpa Undang Teman

JAKARTA - Inilah 5 game penghasil uang hingga Rp200.000 tanpa undang teman. Saat ini, banyak orang mencari cara mudah untuk mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan hingga ratusan ribu rupiah, melalui aplikasi permainan.

Caranya cukup sederhana, yaitu dengan bermain permainan, menyelesaikan tugas atau misi tertentu, dan melakukan check-in harian. Pengguna kemudian akan mendapatkan hadiah yang bisa ditukarkan menjadi saldo dompet digital.

Berikut 5 rekomendasi game penghasil uang tanpa mengundang teman.

1. Mager

Mager menjadi salah satu game penghasil uang yang bisa dimainkan gratis tanpa deposit dan tanpa mengundang teman yang diluncurkan pada tahun 2020 dan dikembangkan oleh SIDJI Studio.

Pengguna cukup menyelesaikan misi dan memainkan tugas yang tersedia di aplikasi seperti puzzle, arcade, trivia, edukasi dan lain lain. Nantinya pengguna akan mendapatkan uang yang bisa ditukarkan dengan pulsa, voucher atau uang tunai yang bisa dikirim ke dompet digital milik pengguna.

2. Sweet Cash

Sweet Cash menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan melalui permainan. Permainan ini berjenis puzzle yang mengharuskan pemain mencocokkan ikon serupa dan menyelesaikan misi untuk maju ke level berikutnya.

Semakin tinggi level yang dicapai, semakin besar pula hadiah yang akan didapatkan. Hadiah-hadiah ini nantinya dapat ditukarkan menjadi saldo dompet digital pengguna.

3. Cash Tile : Real Money Game

Permainan ini, yang direkomendasikan untuk dimainkan di komputer dengan sistem operasi Windows, telah menarik lebih dari satu juta pengguna. Cara bermainnya cukup mudah, yaitu dengan mencocokkan gambar. Pengguna akan secara otomatis mendapatkan saldo gratis yang dapat ditransfer ke dompet digital mereka.