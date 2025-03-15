Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Game Penghasil Uang, Dijamin Tanpa Iklan dan Tanpa Deposit

Rizky Darmawan , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |00:07 WIB
10 Aplikasi Game Penghasil Uang, Dijamin Tanpa Iklan dan Tanpa Deposit
Aplikasi game penghasil uang tanpa iklan dan deposit kini tengah banyak dicari (Foto: Freepik)
JAKARTA - Aplikasi game penghasil uang tanpa iklan dan deposit kini tengah banyak dicari. Adanya game ini membuat sebagian orang yang gemar bermain bisa peroleh penghasilan tambahan.

Para pengguna aplikasi game di tahun 2025 kini harus cermat dalam memilih game yang terbukti bisa membayar. Karena itu, penting untuk mengetahui segala kebijakan dan informasi terkait game yang dimainkan.

Karena kebanyakan aplikasi game yang membayar ini mengharuskan para player untuk melakukan deposit, atau melihat iklan terlebih dahulu. Berikut ini sepuluh aplikasi game penghasil uang yang tanpa iklan dan deposit di tahun 2025. 

1. Mager

Mager adalah aplikasi yang menawarkan berbagai permainan mini. Pengguna dapat mengumpulkan poin dari setiap permainan yang dimainkan, yang kemudian dapat ditukar dengan pulsa atau saldo dompet elektronik seperti DANA, GoPay, dan OVO. Minimal penarikan adalah 5.000 poin, setara dengan Rp5.000. 

2. Lemo

Lemo sebenarnya adalah aplikasi live chat video sosial yang juga menyediakan game ringan seperti menanam sayur. Pengguna dapat memperoleh saldo DANA tanpa iklan dengan memainkan game ini. Selain itu, ada kesempatan mendapatkan uang tunai hingga Rp200.000 dengan mengundang teman. 

3. Monster Trainer

Monster Trainer adalah game di mana pengguna harus menghindari dumbel yang jatuh dan menangkap koin sebanyak mungkin untuk menambah skor. Koin yang dikumpulkan dapat ditukar menjadi saldo DANA. 

4. Hago

Hago menawarkan berbagai mini-game yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan pemain lain. Dengan memenangkan permainan, pengguna dapat mengumpulkan koin yang dapat ditukar dengan saldo DANA atau hadiah lainnya. 

5. mRewards

mRewards merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan poin dengan bermain game gratis. Poin tersebut kemudian dapat ditukar dengan saldo DANA atau hadiah lainnya.

 

