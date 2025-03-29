Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Jelang Lebaran 2025

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |07:53 WIB
Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Jelang Lebaran 2025
Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Jelang Lebaran 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Alasan Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi jelang Lebaran 2025. PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM Non-Subsidi Pertamax Series dan Dex Series.

Penurunan harga BBM ini berlaku mulai 29 Maret 2025. Plt. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyampaikan bahwa penyesuaian harga ini merupakan kado Lebaran dari Pemerintah dan Pertamina untuk masyarakat.

"Sebagai bagian dari komitmen dalam melayani masyarakat, khususnya di momen mudik Lebaran ini, Pemerintah dan Pertamina Patra Niaga memberikan hadiah spesial dengan menurunkan harga BBM Non-Subsidi. Kami berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan terjangkau," ujar Ega, Sabtu (29/3/2025).

1. Daftar Harga BBM Pertamina

Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi per 29 Maret 2025 adalah sebagai berikut:
- Pertamax (RON 92): Rp12.500/liter (turun Rp 400/liter dari sebelum nya Rp 12.900/liter)
- Pertamax Green (RON 95): Rp13.250/liter (turun Rp 450/liter dari sebelum nya Rp 13.700/liter)
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.500/liter (turun Rp 500/liter dari sebelum nya Rp 14.000/liter)
- Dexlite (CN 51): Rp13.600/liter (turun Rp 700 per liter dari sebelum nya Rp 14.300/liter)
- Pertamina Dex (CN 53): Rp13.900/liter (turun Rp 700/liter dari sebelum nya Rp 14.600/liter)

Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti DKI Jakarta.

 

