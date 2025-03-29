Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil dan Harta Kekayaan Fahri Hamzah yang Ditunjuk sebagai Komisaris BTN

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |11:03 WIB
Profil dan Harta Kekayaan Fahri Hamzah yang Ditunjuk sebagai Komisaris BTN
Profil dan Harta Kekayaan Fahri Hamzah yang Ditunjuk sebagai Komisaris BTN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Profil dan harta kekayaan Fahri Hamzah yang ditunjuk sebagai komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Perseroan telah mengumumkan susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 26 Maret 2025. 

Profil Singkat Fahri Hamzah

Fahri Hamzah lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada 10 November 1971, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Dia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan memulai karier politiknya sebagai Staf Ahli di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1999–2002.
Dia kemudian terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004–2009 melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Puncak karier legislatifnya terjadi ketika dia menduduki posisi Wakil Ketua DPR untuk periode 2014–2019. Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menjelaskan bahwa penunjukan pejabat kementerian sebagai komisaris di perusahaan BUMN disesuaikan dengan fokus utama perusahaan tersebut. Sebagai contoh, BRI yang berorientasi pada UMKM memiliki komisaris dari Kementerian UMKM. 

Dalam hal ini, karena BTN bergerak di sektor perumahan, pengangkatan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP dianggap strategis untuk meningkatkan sinergi antara kebijakan pemerintah dan arah bisnis BTN.

 

