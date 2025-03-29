Bill Gates Ungkap AI Bakal Jadi Guru dan Dokter, Pekerja Makin Terancam

JAKARTA - Bill Gates mengungkap, dalam satu dekade ke depan kecerdasan buatan (AI) diprediksi akan mengambil alih banyak pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh manusia.

Pendiri Microsoft, Bill Gates mengungkapkan bahwa AI akan membuat layanan berkualitas tinggi, seperti pengajaran dan konsultasi medis, menjadi gratis dan tersedia untuk semua orang.

1. AI Mengubah Cara Manusia Bekerja

Dalam wawancaranya dengan Jimmy Fallon di acara The Tonight Show pada Februari lalu, Bill Gates menjelaskan bahwa saat ini keahlian manusia masih menjadi sesuatu yang langka, terutama dalam profesi seperti dokter dan guru. Namun, dengan perkembangan AI yang pesat, keahlian tersebut akan menjadi lebih umum dan mudah diakses.

“Dalam 10 tahun ke depan, AI akan membuat nasihat medis terbaik dan pengajaran berkualitas menjadi gratis dan tersedia untuk semua orang,” kata Gates.

Dia menyebut dunia tengah memasuki era baru yang dia sebut sebagai free intelligence atau kecerdasan gratis, di mana teknologi berbasis AI akan mengubah hampir semua aspek kehidupan, mulai dari kesehatan hingga pendidikan.

2. Dampak Besar bagi Dunia Kerja

Beberapa ahli percaya bahwa AI akan membantu manusia bekerja lebih efisien tanpa sepenuhnya menggantikan mereka. Namun, CEO Microsoft AI, Mustafa Suleyman, berpendapat bahwa dalam beberapa tahun ke depan, hampir semua pekerjaan akan mengalami perubahan besar akibat AI.

“AI mungkin awalnya hanya akan membantu manusia menjadi lebih cerdas dan produktif. Namun, pada akhirnya teknologi ini dirancang untuk menggantikan banyak pekerjaan,” tulis Suleyman dalam bukunya The Coming Wave(2023).