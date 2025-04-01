JAKARTA - Harga BBM di seluruh Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Pertamina dan swasta turun per 1 April 2025. Vivo, VP dan Shell memutuskan menurunkan harga bahan bakarnya di bulan ini.
Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi per 29 Maret 2025. Pertamax (RON 92) menjadi Rp12.500/liter (turun Rp 400/liter) dari sebelumnya Rp12.900/liter.
Pertamax Green (RON 95) menjadi Rp13.250/liter (turun Rp 450/liter dari sebelumnya Rp13.700/liter). Pertamax Turbo (RON 98) Rp13.500/liter (turun Rp 500/liter dari sebelum nya Rp 14.000/liter). Dexlite (CN 51): Rp13.600/liter (turun Rp 700 per liter dari sebelum nya Rp 14.300/liter). Pertamina Dex (CN 53): Rp13.900/liter (turun Rp 700/liter dari sebelum nya Rp 14.600/liter)
- Pertalite: Rp10.000 per liter
- Pertamax: Rp12.500 per liter
- Pertamax Turbo: Rp13.500 per liter
- Pertamax Green 95: Rp13.250 per liter
- Dexlite: Rp13.600 per liter
- Pertamina Dex: Rp13.900 per liter
Di sisi lain, harga BBM di SPBU Vivo sempat turun Rp190 per liter untuk BBM jenis Revvo 90 pada awal Maret 2025. Harga Revvo 90 turun Rp190 per liter, dari yang sebelumnya Rp13.390 per liter menjadi Rp13.200 per liternya.
- Revvo 90: Rp13.200 per liter
- Revvo 92: Rp13.590 per liter
- Revvo 95: Rp14.060 per liter
- Diesel Primus Plus: Rp14.760 per liter
Kemudian harga BBM BP turun di awal bulan ini. BP 92 yang tadinya Rp13.300 turun menjadi Rp12.800 per liter. Kemudian - BP Ultimate dari Rp14.060 turun menjadi Rp13.370 per liter dan BP Ultimate Diesel dari Rp14.760 turun menjadi Rp14.060 per liter.
- BP Ultimate: Rp13.370 per liter
- BP 92: Rp12.800 per liter
- BP Ultimate Diesel: Rp14.060 per liter
- BP Diesel: Rp13.640 per liter