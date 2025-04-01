Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Cek Kesiapan Pelabuhan Bakauheni Jelang Arus Balik Lebaran 2025

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |14:05 WIB
Menhub Cek Kesiapan Pelabuhan Bakauheni Jelang Arus Balik Lebaran 2025
Menhub Cek Kesiapan Pelabuhan Bakauheni. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
LAMPUNG - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengecek persiapan sarana dan prasarana transportasi untuk arus balik Lebaran 2025. Usai pelaksanaan arus mudik lebaran 2025, Menhub mengecek Pelabuhan Bakauheni, Lampung. 

“Saya ke sini untuk memastikan teman-teman di Pelabuhan Bakauheni menyiapkan segala sesuatunya agar menjadi lebih baik, seperti penyelenggaraan pelabuhannya, delaying system-nya, pengaturan flow,” kata Dudy, Selasa (1/4/2025).

Lebih lanjut, sejumlah langkah yang diambil untuk mempersiapkan arus balik di Pelabuhan Bakauheni antara lain clustering, delaying system, serta buffer zone. 

“Kita juga harus menyiapkan kantong-kantong untuk parkir, kemudian delaying system supaya mereka juga tidak menunggu terlalu lama di pelabuhan,” imbuh Dudy.

Sementara itu, terkait jumlah kapal dan pelabuhan, Dudy memastikan jumlahnya masih sangat cukup untuk menampung pemudik. Dia menjelaskan, secara total terdapat 67 kapal, dan 40 kapal akan dikerahkan. 

Selain itu, dari Lampung juga ada tiga pelabuhan yang dioperasikan yaitu Pelabuhan Wika Beton, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, serta Pelabuhan Bakauheni.

 

