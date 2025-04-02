Harga Bahan Pokok Turun, Cabai hingga Daging Sapi Makin Murah Usai Lebaran

JAKARTA - Harga pangan terpantau stabil setelah hari raya Lebaran 2025. Harga sejumlah komoditas utama seperti bawang, beras, cabai, hingga daging tampak mulai menjinak.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga bawang putih turun 2,43% menjadi Rp46.150 per kg. Diikuti beras kualitas bawah I yang turun 4,61% menjadi Rp13.450 per kg.

Beras kualitas medium I juga turun 6,82% menjadi Rp14.350 per kg. Kemudian beras kualitas medium Ii turun 9,51% menjadi Rp13.800 per kg. Beras kualitas super I dan II masing-masing turun 2,99% dan 5,21% menjadi Rp16.250 dan Rp15.450 per kg.

Komoditas cabai besar juga mengalami penurunan harga sebesar 15,3% menjadi Rp51.750 per kg. Diikuti cabai merah keriting turun 14.81% menjadi Rp53.200 per kg. Cabai rawit hijau turun 31,88% menjadi Rp43.600 per kg. Cabai rawit merah turun 3,62% menjadi Rp91.950 per kg.

Daging sapi kualitas I dan II juga masing-masing turun 4,56% dan 7,52% menjadi masing-masing Rp135.950 dan Rp124.150 per kg. Harga gula pasir kualitas premium turut turun 1,76% menjadi Rp19.550 per kg. Gula pasir lokal turun 1,33% menjadi Rp18.550 per kg.