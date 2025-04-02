Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Luna Maya yang Resmi Dilamar Maxime Bouttier di Hari Idul Fitri 2025

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |19:05 WIB
Harta Kekayaan Luna Maya yang Resmi Dilamar Maxime Bouttier di Hari Idul Fitri 2025
Harta Kekayaan Luna Maya yang Resmi Dilamar Maxime Bouttier di Hari Idul Fitri 2025 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Luna Maya yang resmi dilamar Maxime Bouttier menarik disorot. Artis yang identik dengan peran Suzanna ini sekarang fokus mengembangkan YouTube-nya. Ia membagikan daily vlog, video interview dengan selebriti, hingga informasi penting lainnya di YouTube Luna Maya.

Luna Maya dan Maxime Bouttier diketahui telah berpacaran selama lebih dari dua tahun. Pada H+1 Lebaran Idul Fitri, Luna dilamar Maxime di Tokyo, Jepang. Kabar bahagia tersebut dibagikan langsung oleh Maxime di akun Instagram pribadinya @bouttier_maxime.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (2/4/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan Luna Maya yang resmi dilamar Maxime Bouttier, sebagai berikut.

1. Profil Singkat Luna Maya 

Luna dikenal sebagai artis yang lahir 26 Agustus 1983 di Denpasar, Bali. Luna Maya mengawali karier sebagai model di majalah Aneka Yess! pada tahun 1999. Sudah 25 tahun berlalu, Luna masih berkecimpung sebagai model. Terbaru, ia tampil di cover majalah ELLE Indonesia.

Sejak tahun 2020, ia selalu menjadi juri di Indonesia's Next Top Model.Saat awal debut, Luna juga menjadi model video klip lagu-lagu populer Indonesia. Mulai dari "Sahabat Sejati" (2000) - Sheila on 7, "Cinta Suci" (2004) - Ressa Herlambang, "EGP (Emang Gue Pikirin)" (2007) - Duo Maia, hingga "P.U.S.P.A" (2008) - ST12.

Ia telah membintangi puluhan judul film, beberapa di antaranya sukses besar dan digemari banyak orang. Luna Maya juga mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya dari berbagai tawaran model iklan, brand ambassador, bahkan ia juga memiliki usaha sendiri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/455/3193727/presiden_venezuela-hUsN_large.jpg
Harta Kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement