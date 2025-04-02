Harta Kekayaan Luna Maya yang Resmi Dilamar Maxime Bouttier di Hari Idul Fitri 2025

JAKARTA - Harta kekayaan Luna Maya yang resmi dilamar Maxime Bouttier menarik disorot. Artis yang identik dengan peran Suzanna ini sekarang fokus mengembangkan YouTube-nya. Ia membagikan daily vlog, video interview dengan selebriti, hingga informasi penting lainnya di YouTube Luna Maya.

Luna Maya dan Maxime Bouttier diketahui telah berpacaran selama lebih dari dua tahun. Pada H+1 Lebaran Idul Fitri, Luna dilamar Maxime di Tokyo, Jepang. Kabar bahagia tersebut dibagikan langsung oleh Maxime di akun Instagram pribadinya @bouttier_maxime.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (2/4/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan Luna Maya yang resmi dilamar Maxime Bouttier, sebagai berikut.

1. Profil Singkat Luna Maya

Luna dikenal sebagai artis yang lahir 26 Agustus 1983 di Denpasar, Bali. Luna Maya mengawali karier sebagai model di majalah Aneka Yess! pada tahun 1999. Sudah 25 tahun berlalu, Luna masih berkecimpung sebagai model. Terbaru, ia tampil di cover majalah ELLE Indonesia.

Sejak tahun 2020, ia selalu menjadi juri di Indonesia's Next Top Model.Saat awal debut, Luna juga menjadi model video klip lagu-lagu populer Indonesia. Mulai dari "Sahabat Sejati" (2000) - Sheila on 7, "Cinta Suci" (2004) - Ressa Herlambang, "EGP (Emang Gue Pikirin)" (2007) - Duo Maia, hingga "P.U.S.P.A" (2008) - ST12.

Ia telah membintangi puluhan judul film, beberapa di antaranya sukses besar dan digemari banyak orang. Luna Maya juga mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya dari berbagai tawaran model iklan, brand ambassador, bahkan ia juga memiliki usaha sendiri.