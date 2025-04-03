Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AS Kenakan Tarif Impor 32%, DPR: Momentum RI Percepat Hilirisasi Industri

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |16:10 WIB
AS Kenakan Tarif Impor 32%, DPR: Momentum RI Percepat Hilirisasi Industri
Momentum RI Percepat Hilirisasi di Tengah Kebijakan Tarif Dagang Presiden Trump. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI menyoroti kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal penerapan tarif dagang terbaru. Kebijakan Trump dinilai supply chain global akan terus berjalan termasuk geopolitik.

"Dinamika supply chain global akan terus berjalan termasuk geopolitik yang terus menghangat akibat kebijakan proteksionisme Trump," ujar Anggota Komisi XI Ahmad Najib, saat dihubungi Okezone.com, Kamis (3/4/2025).

Meski demikian, penerapan kebijakan Trump merupakan momentum tepat bagi Indonesia untuk meningkatkan tranformasi industri menuju compliance standard international. Di samping itu, pemerintah perlu mempercepat hilirisasi industri.

"Ini merupakan momentum yang tepat bagi indonesia untuk meningkatkan tranformasi industri menuju compliance standard international termasuk mempercepat hilirisasi industri yang sudah dirintis oleh pemerintah sebelumnya. Percepatan industri yang efisien merupakan hal yang wajib dilakukan," terang Najib.

Selain itu, pemerintah perlu memitigasi UMKM yang berbasis ekspor. Pasalnya, sektor UMKM padat karya bakal terdampak langsung kebijakan Trump.

"Mitigasi UMKM yang berbasis ekspor dan UMKM padat karya karena akan terdampak langsung," katanya.

Dia menilai, pemerintah perlu meninjau ulang seluruh penjanjian dagang bilateral maupun multilateral dengan tetap mengedepankan kepentingan domestik Indonesia.

"Kemandirian pangan harus betul betul berjalan sukses," pungkas Najib.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Rabu (2/4/2025), menandatangani instruksi presiden mengenai penerapan tarif masuk terbaru. Tak tanggung-tanggung Trump menerapkan tarif masuk untuk 180 negara, sebanyak 85 di antaranya dikenakan 10% ke atas.

Ini merupakan janji lama yang pernah disampaikan Trump, mengenakan tarif timbal balik terhadap negara-negara di seluruh dunia yang selama ini menikmati untung dari perdagangan dengan AS.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396//apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161367//negosiasi_tarif_trump-13X7_large.jpg
Nego Tarif Trump, RI Minta Kopi hingga Nikel Bebas Bea Masuk ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161220//anindya_bakrie-8kQI_large.jpg
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160908//prabowo-Q8uP_large.jpg
Prabowo Puji Tim Ekonomi Berhasil Negosiasi Tarif Trump: Kita Tenang Tanpa Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160357//transaksi_perbankan-Z0mP_large.jpg
Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan di Tengah Meredanya Perang Dagang dan Penurunan Tarif Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158705//sri_mulyani-IMYg_large.jpg
Sri Mulyani Pede Industri Tekstil-Furnitur Panen Cuan karena Tarif Ekspor ke AS Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement