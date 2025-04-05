3 Fakta Rumah Bakal Dibangun untuk Tukang Bakso, Sayur hingga Wartawan

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar program perumahan rakyat tidak hanya diberikan kepada pekerja dengan gaji tetap, Presiden ingin mereka yang memiliki penghasilan tanpa gaji tetap, seperti tukang bakso dan pedagang sayur juga bisa memiliki rumah.

Hal itu diungkapkan Maruarar atau disapa Ara usai menghadiri acara open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Berikut fakta mengenai rumah rakyat untuk tukang bakso hingga wartawan yang dirangkum Okezone, Sabtu (5/4/2025).

1. Bantuan Rumah

Ara menjelaskan bahwa pemerintah kini mengubah sistem penyaluran bantuan perumahan dengan langsung menyasar komunitas-komunitas rakyat strategis. Bank-bank penyalur seperti BTN, Mandiri, BRI, dan Limbara juga telah dipersiapkan untuk mendukung program ini. Khusus di daerah, bank daerah seperti Bank Jabar akan berperan besar dalam penyaluran bantuan ini.

"Jadi sekarang sistemnya berbeda, kita langsung kepada rakyat, kepada komunitas-komunitas rakyat strategis, supaya dengan begitu banknya sudah bisa mempersiapkan diri, ya. Bank-bank penyalur, ya, kayak BTN, Mandiri, BRI, dan Limbara. Kalau bank penyalur di daerah itu yang paling banyak itu bank-bank Jabar, itu paling besar," ujar Ara.