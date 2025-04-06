Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Strategi Cerdas Hadapi Tarif Trump, Gunakan Kapas AS

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |21:00 WIB
Strategi Cerdas Hadapi Tarif Trump, Gunakan Kapas AS
Strategi Cerdas Hadapi Tarif Trump, Gunakan Kapas AS. (Foto; okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pengenaan tarif impor AS kepada Indonesia sebesar 32% sebenarnya bukan sebuah ancaman jika bisa disikapi dengan cermat. Menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, kebijakan Trump sejatinya bisa diakali dengan komoditas kapas.

Redma mengatakan, kunci utama untuk merespons kebijakan Trump adalah dengan meningkatkan penggunaan kapas AS di dalam negeri.

"Cara kita menormalkan lagi (kebijakan) adalah tentunya dengan menggunakan kapas Amerika lebih banyak, dan ini nanti bisa dicampur oleh rayon atau polyester yang ada di dalam negeri," ujarnya, Minggu (6/4/2025). 

Menurutnya, apabila kapas dari Amerika dipintal, ditenun atau dirajut, hingga dijadikan garmen di Indonesia, maka industri dalam negeri bisa memenuhi syarat pengurangan bea masuk dari AS.

"Bahan baku itu sekitar 60%. Kalau kita mixing kapas Amerika dengan polyester 50-50, bahan bakunya sudah lebih dari 25%. Jadi itu kita sudah pasti dapat pengurangan bea masuk dari AS," jelas Redma.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161977//bahlil-CQO3_large.jpg
Trump Minta Akses Penuh Mineral Kritis RI, Bahlil: Masih Omon-Omon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396//apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161367//negosiasi_tarif_trump-13X7_large.jpg
Nego Tarif Trump, RI Minta Kopi hingga Nikel Bebas Bea Masuk ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161220//anindya_bakrie-8kQI_large.jpg
Ketum Kadin: Indonesia Siap Hadapi Tarif Impor Trump, Targetkan Perdagangan Tembus USD80 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160908//prabowo-Q8uP_large.jpg
Prabowo Puji Tim Ekonomi Berhasil Negosiasi Tarif Trump: Kita Tenang Tanpa Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160357//transaksi_perbankan-Z0mP_large.jpg
Kondisi Terkini Sektor Jasa Keuangan di Tengah Meredanya Perang Dagang dan Penurunan Tarif Trump
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement