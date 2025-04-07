Harga Emas Antam Turun Drastis ke Rp1.758.000 per Gram

Harga Emas Antam Turun Signifikan pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) merosot pada perdagangan hari ini. Emas Antam anjlok Rp23.000 menjadi Rp1.758.000 per gram.

1. Transaksi Emas

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp25.000 ke Rp1.608.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

2. Rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp929.000

Emas 1 gram: Rp1.758.000

Emas 2 gram: Rp3.460.000

Emas 3 gram: Rp5.170.000

Emas 5 gram: Rp8.594.000