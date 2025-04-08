Bahas IHSG Anjlok, Prabowo: Saya Tidak Terlalu Takut dengan Pasar Modal

Bahas IHSG Anjlok, Prabowo: Saya Tidak Terlalu Takut dengan Pasar Modal (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan fundamental pasar modal Indonesia kuat dan baik. Bahkan utang serta inflasi Indonesia termasuk ke dalam kategori yang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia.

Hal itu diungkap Prabowo dalam sesi wawancara eksklusif bertajuk ‘Presiden Prabowo Menjawab’ bersama enam pemimpin redaksi media nasional bertempat di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang tayang Senin (7/4/2025).

"Kalau saya lihat, fundamental kita kuat. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi. Saya tidak terlalu takut dengan pasar modal karena Indonesia punya kekuatan. Utang kita dibandingkan dengan banyak negara, utang kita salah satu yang secara perbandingan terkecil di dunia. Inflasi kita terendah di dunia," katanya.

1. Pasar Modal Indonesia

Prabowo mengatakan, pasar modal maupun IHSG selalu dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan siklus yang membuatnya mengalami kenaikan serta penurunan.

Sementara itu, merespons kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor perdagangan, Prabowo optimis jika Indonesia mampu menghadapi kondisi tersebut.

"Saya sangat prihatin, tapi ini fakta yang dihadapi semua dunia. Saya percaya basic kita kuat, whatever happened, saya kira kita akan survive. Kita survive krisis berkali-kali, 1998, 2008, termasuk Covid, tapi kuncinya kalau ada kerukunan," katanya.