HOME FINANCE MARKET UPDATE

Prabowo Kumpulkan Investor dan Ekonom, Dirut BEI: Tingkatkan Kepercayaan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |12:29 WIB
Prabowo Kumpulkan Investor dan Ekonom, Dirut BEI: Tingkatkan Kepercayaan
Prabowo Kumpulkan Investor dan Ekonom, Dirut BEI: Tingkatkan Kepercayaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri agenda Silaturahmi Ekonomi bersama sejumlah Menteri, pimpinan Kementerian dan Lembaga dan tokoh ekonomi lainnya.

Dalam agenda tersebut, Prabowo disebutkan akan memberi arahan mengenai optimisme ekonomi Indonesia di tengah perang tarif dan ketidakpastian global. Presiden juga akan memberikan respons terhadap sejumlah pertanyaan terkait kondisi ekonomi saat ini.

1. Tingkatkan Kepercayaan Investor

Sebagai bagian dari pelaku ekonomi, Direktur Utama BEI, Iman Rachman berharap pertemuan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

“Kalau saya, paling tidak kepercayaan dari pelaku terhadap kebijakan pemerintah itu,” kata Iman saat ditemui di Gedung BEI Jakarta pada Selasa (8/4/2025).

Perihal kehadiran dalam acara tersebut, pihak BEI menyampaikan bahwa tidak mendapat undangan dari penyelenggara acara.

 

