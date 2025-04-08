Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Tak Ingin Ada yang Kelaparan di Indonesia, Tidak Boleh Ada yang Tinggal di Bawah Kolong Jembatan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |17:27 WIB
Prabowo Tak Ingin Ada yang Kelaparan di Indonesia, Tidak Boleh Ada yang Tinggal di Bawah Kolong Jembatan
Prabowo Tak Ingin Ada yang Kelaparan di Indonesia, Tidak Boleh Ada yang Tinggal di Bawah Kolong Jembatan
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi dalam pemerintahannya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Prabowo menuturkan prinsip pembangunan ekonomi akan mengacu pada sila-sila yang ada dalam dasar negara tersebut.

“Ekonomi kita apa, ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berketuhanan, harus megandung persatuan Indonesia,” kata Prabowo dalam sambutannya di Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

Dengan menganut prinsip itu, kata dia sumber daya alam Indonesia akan dikelola sepenuhnya untuk keadilan sosial. Dia menegaskan pemerintah tidak akan menjual kekayaan alam ke negara lain secara murah.

"Kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah, kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah. semua tujuannya persatuan Indonesia, kemanusiaan,” ujar dia.

 

