HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Optimistis RI Mampu Hadapi Gejolak Imbas Dampak Tarif Trump

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |18:34 WIB
Prabowo Optimistis RI Mampu Hadapi Gejolak Imbas Dampak Tarif Trump
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)




JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut dampak pengenaan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) telah menimbulkan ketidakpastian di dunia.

Hal itu turut menimbulkan kecemasan di banyak negara atas kondisi perekonomian dunia, tetapi Indonesia diyakini mampu menghadapi dan mengendalikannya.

1. Guncangan Dunia

Prabowo menyatakan apa yang terjadi sekarang, guncangan dunia akibat negara ekonominya terkuat membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Namun, hal tersebut bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia.

“Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan,” kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden di Jakarta pada Selasa (8/4/2025).

Prabowo pun mengingatkan bahwa perekonomian di Indonesia harus bisa berdiri sendiri, seperti yang diperjuangkan para pendiri bangsa.

"Sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita sejak dulu, termasuk saya sejak dulu saya sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, saat ini dirinya lebih optimistis dan percaya diri terhadap keadaan ekonomi Indonesia menyambut tantangan ini.

“Kalau ada orang yang mau liat gelap-gelap ya monggo. Tapi kalau saya lihat saya optimis, saya bangga,” ujar Prabowo.

 

