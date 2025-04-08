Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Minta Jangan Paksa TKDN, Fleksibel Saja

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |22:01 WIB
Prabowo Minta Jangan Paksa TKDN, Fleksibel Saja
Presiden Prabowo soal TKDN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri terkait untuk dapat menentukan aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel sehingga mampu menjaga daya saing perindustrian Indonesia dengan negara-negara lain.

Hal ini disampaikan Presiden menanggapi saran dari ekonom kepada Pemerintah untuk menjaga posisi Indonesia dalam industrialisasi global di dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa.

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah," kata Prabowo dikutip Antara, Selasa (8/4/2025).

1. TKDN Terkesan Dipaksakan

Menurutnya, TKDN yang berlaku saat ini terkesan terlalu dipaksakan sehingga pada akhirnya investor tidak melirik Indonesia dan cenderung tertarik berinvestasi di negara lain.

Ia berpendapat terkait dengan implementasi TKDN ini agar bisa diubah mekanismenya, salah satunya dengan kemungkinan pemberian insentif.

"Mungkin diganti dengan insentif ya. Tolong ya para pembantu saya, para menteri saya, sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja," kata Prabowo.

 

