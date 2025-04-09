Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengumuman! Tarif Royalti Minerba Naik Pekan Depan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |17:01 WIB
Pengumuman! Tarif Royalti Minerba Naik Pekan Depan
Pengumuman! Tarif Royalti Minerba Naik Pekan Depan
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, tarif royalti minyak dan batu bara (minerba) naik pada April 2025 pekan kedua.

“Itu PP-nya (peraturan pemerintah) sudah diselesaikan, dan dalam waktu dekat sudah berlaku efektif, minggu kedua bulan ini,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

1. Tarif Royalti Minerba Naik

Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyosialisasikan ihwal penyesuaian royalti minerba ke para pengusaha. Penyesuaian tarif tersebut pun ada kisarannya.

“Kalau harganya nikel atau emas naik, ada kisaran tertentu. Tapi kalau tidak naik, itu tidak juga naik. Nanti ada tabelnya,” kata dia.

2. Alasan Tarif Royalti Minerba Naik

Bahlil menyampaikan bahwa tarif royalti minerba tetap mengalami kenaikan meskipun para pengusaha menginginkan penundaan. Penyesuaian tarif royalti itu untuk kepentingan yang lebih besar, yakni penerimaan negara.

“Kami menghargai semua masukan, tetapi kami melihat kepentingan yang lebih besar terhadap bangsa kita,” ucapnya.

Pada akhir Maret, pemerintah masuk tahap finalisasi untuk merevisi dua peraturan pemerintah (PP) yaitu PP Nomor 15 Tahun 2022 dan PP Nomor 26 Tahun 2022 untuk memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba).

Ada beberapa perubahan, terutama menyangkut penyesuaian tarif royalti emas, nikel, batu bara, dan beberapa komoditas mineral lainnya.

Bahlil mempertimbangkan memperluas pengenaan royalti untuk produk turunan mineral yang selama ini belum masuk dalam skema pendapatan negara. Tanpa menyebutkan lebih lanjut produk-produk turunan yang dibidik pemerintah.

 

