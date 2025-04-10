Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan 5 Orang Terkaya Ini Meroket Jadi Rp18.843 Triliun Usai Trump Tunda Tarif Impor 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |12:04 WIB
Harta Kekayaan 5 Orang Terkaya Ini Meroket Jadi Rp18.843 Triliun Usai Trump Tunda Tarif Impor 
Harta Kekayaan 5 Orang Terkaya Ini Meroket Jadi Rp18.843 Triliun Usai Trump Tunda Tarif Impor 
JAKARTA - Harta kekayaan 5 orang terkaya ini meroket usai Presiden AS Donald Trump tunda tarif impor tinggi selama 90 hari ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun Trump tetap mengenakan tarif impor tinggi ke China sebesar 125%.

Dengan penundaan tarif impor tinggi selama 90 hari ini ditanggapi positif di pasar keuangan dunia, termasuk naiknya harta kekayaan para miliarder dunia. 

Lalu siapa saja miliarder dunia yang mendapat durian runtuh dari penundaan tarif impor tinggi? Berikut ini datanya seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Harta Kekayaan 5 Orang Terkaya di Dunia

1. Elon Musk

Di urutan pertama ada nama Elon Musk. Harta kekayaan Elon Musk meroket USD28,3 miliar atau 8% menjadi USD380,9 miliar atau setara Rp6.361 triliun (kurs Rp16.700 per USD).

Dengan kekayaan sebanyak ini, Elon Musk yang merupakan bos Tesla dan X menjadi orang terkaya di dunia versi Forbes 2025.

2. Jeff Bezos

Harta kekayaan Jeff Bezos naik USD18,6 miliar atau 9,8% menjadi USD207,7 miliar atau setara Rp3.468 triliun. Miliarder asal AS berusia 61 tahun ini merupakan bos Amazon dan menjadi orang terkaya nomor 2 di dunia tahun 2025 veri Forbes.

3. Mark Zuckerberg

Harta kekayaan Mark Zuckerberg naik USD25,7 miliar atau 15,5% menjadi USD202,6 miliar atau setara Rp3.383 triliun. Bos Facebook ini menjadi orang terkaya nomor 3 di dunia tahun 2025.

4. Larry Ellison

Harta kekayaan Larry Ellison naik USD18,4 miliar atau 11,7% menjadi USD175,4 miliar atau setara Rp2.929 triliun. 

Dengan kekayaan Rp2.929 triliun, Bos Oracle berusia 80 tahun ini menjadi orang terkaya nomor 4 di dunia tahun 2025.

5. Warren Buffett

Harta kekayaan Warren Buffett naik USD8,1 miliar atau 5,2% menjadi USD161,8 miliar atau setara Rp2.702 triliun. 

Dengan kekayaan Rp2.702 triliun, Bos Berkshire Hathaway berusia 94 tahun ini menjadi orang terkaya nomor 5 di dunia tahun 2025.

Jika ditotal, 5 orang terkaya ini mempunyai harta kekayaan Rp18.843 triliun.

Forbes

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
