HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Dia 5 Orang Terkaya di Indonesia Usai Lebaran

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |11:10 WIB
Ini Dia 5 Orang Terkaya di Indonesia Usai Lebaran
Ini Dia 5 Orang Terkaya di Indonesia Usai Lebaran (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - 5 orang terkaya di Indonesia usai Lebaran 2025. Orang terkaya di Indonesia ini masuk daftar miliarder dunia versi Forbes 2025.

5 orang terkaya di Indonesia ini mempunyai harta kekayaan yang fantastis dari berbagai macam bisnisnya mulai dari bisnis batu bara, rokok, perbankan, petrokimia hingga energi terbarukan.

Lalu siapa saja 5 orang terkaya di Indonesia usai Lebaran 2025? Berikut ini daftar 5 orang terkaya di Indonesia usai Lebaran 2025 seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

1. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong kini menjadi orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan USD27,1 miliar atau setara Rp455,2 triliun (kurs Rp16.800 per USD). Miliarder 76 tahun ini  dijuluki 'Raja' Batu Bara karena mempunyai bisnis batu bara dan merupakan founder Bayan Resources.

Selain itu, Low Tuck Kwong juga mengendalikan perusahaan energi terbarukan asal Singapura, Metis Energy dan memiliki saham di The Farrer Park Company dan Samindo Resources.

2. R Budi Hartono

Di urutan kedua orang terkaya di Indonesia ada nama miliarder R Budi Hartono. Miliarder berusia 84 tahun ini memiliki kekayaan USD19,4 miliar atau setara Rp325,9 triliun dari bisnis tembakau hingga perbankan.

Perusahaan yang dimiliki R Budi Hartono adalah Djarum, pemegang saham terbesar BCA hingga e-commerce Blibli.

3. Michael Hartono

Michael Hartono yang merupakan kakak dari R Budi Hartono menduduki peringkat 3 sebagai orang terkaya di Indonesia saat ini. Sama seperti sang adik, sumber kekayaan Michael Bambang Hartono berasal dari bisnis tembakau hingga perbankan. Pria berusia 85 tahun ini mempunyai kekayaan USD18,6 miliar atau setara Rp312,4 triliun

Perusahaan yang dimiliki Michael Hartono adalah Djarum, pemegang saham terbesar BCA hingga e-commerce Blibli.

 

Halaman:
1 2
