MNC Bank Kembali Hadirkan Tabungan Dahsyat Arisan dengan Total Hadiah Miliaran Rupiah!

JAKARTA - Setelah sukses dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut sejak 2020 silam, tahun ini MNC Bank kembali menghadirkan program Tabungan Dahsyat Arisan yang menyajikan hadiah istimewa di setiap periodenya dengan total hadiah miliaran rupiah, mulai dari uang tunai, logam mulia, sepeda motor, hingga mobil!

Tabungan Dahsyat Arisan merupakan salah satu loyalty program yang dipersembahkan MNC Bank kepada nasabah dengan memberikan beragam hadiah menarik kepada nasabah terpilih yang memiliki rekening tabungan dan rutin melakukan penambahan saldo secara berkala. Nasabah yang mengikuti program hanya perlu membuka rekening Tabungan Dahsyat Arisan dan melakukan penambahan saldo minimal Rp250 juta dengan pilihan tenor 6 atau 12 bulan.

Di tahun ini sebanyak 207 nasabah yang tersebar dari berbagai kantor cabang MNC Bank telah berpartisipasi dan bersiap memenangkan beragam hadiah istimewa di setiap periode arisan. Periode pertama diawali pada Rabu (9/4/2025) yang diselenggarakan secara virtual bagi nasabah peserta yang tergabung dari kantor cabang Jabodetabek area regional 2. Ardian menjadi salah satu peserta dari KCP Fatmawati yang berhasil memenangkan uang tunai senilai Rp7 juta pada kesempatan arisan hari ini.

Dirinya berterima kasih atas program yang dibuat oleh MNC Bank ini. “Terima kasih MNC Bank atas program menabung yang sangat luar biasa ini. Melalui hadiah yang diterima, saya semakin yakin bahwa menabung di MNC Bank memang penuh dengan keuntungan, karena selain mendapatkan hadiah, saya juga mendapatkan bunga simpanan dari dana yang saya tempatkan. Semoga MNC Bank dapat terus maju dan mempertahankan layanan terbaiknya seperti sekarang ini,” ungkap Ardian.

Pada kesempatan lainnya, Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menyampaikan apresiasinya atas antusiasme dan loyalitas yang ditunjukan oleh nasabah dalam mengikuti program Tabungan Dahsyat Arisan.

“Menjadi sebuah kebanggaan bagi kami untuk bisa memberikan apresiasi kepada nasabah yang telah setia menggunakan produk dan layanan MNC Bank selama ini. Program Tabungan Dahsyat Arisan ini menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dalam beraktivitas perbankan,” tutur Rita.