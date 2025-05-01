RUPST, WEHA Tebar Dividen Rp8,7 Miliar

JAKARTA — PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk (WEHA) membagikan dividen sebesar Rp6 per lembar saham atau total Rp8,7 miliar setara dengan 31% dari laba bersih tahun buku 2024. Pembagian dividen ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

1. Kinerja Perusahaan

Perseroan juga merilis laporan keuangan kuartal pertama 2025, yang menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 11% menjadi Rp70 miliar, dibandingkan Rp63 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

EBITDA turut mengalami kenaikan tipis sebesar 2%, dari Rp18,2 miliar pada kuartal I 2024 menjadi Rp18,4 miliar di kuartal I 2025. Seperti diketahui perseroan mempunyai 3 lini usaha yaitu bus charter, Intercity shuttle dan logistik, serta open trip.

Ketiga lini usaha tersebut membukukan kinerja Pendapatan yang positif selama kuartal pertama ditahun 2025.

2. Penopang Kinerja WEHA

Pendapatan Segmen bus charter meningkat tipis dari Rp25,9 Miliar di tahun 2024 menjadi Rp26,6 Miliar di tahun 2025 atau meningkat sebesar 3% dibandingkan dengan tahun 2024.