Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Kaji Pajak Besar untuk Orang Kaya, Buruh Bayarnya Sedikit

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 01 Mei 2025 |19:34 WIB
Prabowo Kaji Pajak Besar untuk Orang Kaya, Buruh Bayarnya Sedikit
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan soal keluhan buruh saat May Day 2025. Di mana terkait persoalan pengenaan pajak terhadap gaji mereka yang dinilai memberatkan.

1. Keluhan Buruh

Di atas panggung peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Presiden pada sela-sela pidatonya mendengarkan keluhan buruh mengenai pajak tersebut.

“Ya saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar, lu orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajakin,” kata Prabowo pada penghujung pidatonya saat peringatan May Day 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

“Tetapi, kalau pajaknya sedikit-sedikit boleh dong, boleh ya, kalau pajaknya gak terlalu besar boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh,” kata.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181135/presiden_prabowo-sylT_large.jpg
Prabowo Bakal Bikin Jalur Kereta Trans Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181073/menteri_esdm_bahlil_lapor_ke_presiden_prabowo-yfVP_large.jpg
Bahlil Lapor ke Prabowo: RI Stop Impor Solar di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181052/presiden_prabowo_soal_kopdes_merah_putih-6LFA_large.jpg
Prabowo Minta Kopdes Merah Putih Beroperasi Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180520/kereta_cepat_whoosh-kU93_large.jpg
Prabowo Minta Purbaya dan Danantara Cari Solusi Bayar Utang Whoosh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180580/prabowo-45dc_large.png
Pertemuan Trump-Xi Jinping, Prabowo Sebut Ekonomi Dunia Butuh Ketenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180579/prabowo-euWf_large.jpg
Trump-Xi Jinping Bertemu, Prabowo Kembali Negosiasi Tarif Dagang RI-AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement