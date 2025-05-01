Prabowo Kaji Pajak Besar untuk Orang Kaya, Buruh Bayarnya Sedikit

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan soal keluhan buruh saat May Day 2025. Di mana terkait persoalan pengenaan pajak terhadap gaji mereka yang dinilai memberatkan.

1. Keluhan Buruh

Di atas panggung peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Presiden pada sela-sela pidatonya mendengarkan keluhan buruh mengenai pajak tersebut.

“Ya saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar, lu orang gajinya nggak besar, jadi ngapain dipajakin,” kata Prabowo pada penghujung pidatonya saat peringatan May Day 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

“Tetapi, kalau pajaknya sedikit-sedikit boleh dong, boleh ya, kalau pajaknya gak terlalu besar boleh ya. Ya bayar deh dikit-dikit deh,” kata.