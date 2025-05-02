Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Rawan Menurun Jelang Rilis Inflasi dan Indeks Manufaktur

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |06:31 WIB
IHSG Rawan Menurun Jelang Rilis Inflasi dan Indeks Manufaktur
IHSG Rawan Koreksi pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak fluktuatif dengan potensi pullback pada perdagangan jelang akhir pekan. Tekanan teknikal semakin kuat setelah IHSG membentuk pola doji star selama tiga hari berturut-turut hingga penutupan perdagangan Rabu, 30 April 2025.

Pola doji star merupakan pola candlestick yang mengindikasikan ketidakpastian pasar, ditandai dengan harga pembukaan dan penutupan yang hampir sama. Kemunculannya secara berulang biasanya menjadi sinyal awal perubahan arah tren, termasuk potensi koreksi (reversal).

Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan, menyebutkan bahwa indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) juga menunjukkan penyempitan kemiringan positif (positive slope), yang mengisyaratkan potensi tekanan teknikal lanjutan. Menurutnya, hal ini bisa mengarah pada terbentuknya pola evening star, sebagai indikasi awal dari pembalikan arah (bearish reversal).

“Waspadai indikasi tersebut, jika IHSG mengalami pullback signifikan mendekati level 6.700,” ujar Valdy dalam risetnya, Jumat (2/5/2025).

1. Data Inflasi April 2025

Dari sisi fundamental, pelaku pasar mencermati rilis data inflasi bulan April. Data ini akan menjadi konfirmasi atas kekhawatiran perlambatan konsumsi domestik, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penurunan jumlah pemudik, penghematan belanja rumah tangga, serta penundaan pengeluaran imbas sentimen kebijakan tarif dari Amerika Serikat.

2. Indeks Manufaktur PMI

Pasar juga menanti data Purchasing Managers’ Index (PMI) sektor manufaktur untuk April 2025. Pada bulan sebelumnya, indeks PMI tercatat di level 52,4—masih berada di atas ambang batas ekspansi 50, yang mencerminkan aktivitas manufaktur nasional tetap tumbuh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181141//bos_ojk-luo1_large.PNG
Kinerja Pasar Modal Moncer, Bos OJK: IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181066//ihsg_ditutup_menguat-0W3s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181008//saham-9JIH_large.jpg
IHSG Sesi I Melesat 1,16% Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3180970//ihsg-P2Yy_large.jpg
IHSG Menguat ke 8.208 pada Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3180960//ihsg-Y1T6_large.jpg
IHSG Diprediksi Fluktuatif Jelang Rilis Data Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/278/3180815//ihsg-f1yr_large.jpg
IHSG Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi dan Neraca Perdagangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement