IHSG Naik 0,34% ke Level 6.789 di Jeda Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Jumat (2/5/2025). IHSG sesi I naik 0,34% atau 22,69 poin ke level 6.789.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,80 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,09 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 688.586 kali. Adapun, sebanyak 298 saham harganya naik, 309 saham harganya turun dan 193 saham lain harganya stagnan.

1. Sektor Penopang IHSG

Sektor teknologi naik 0,10%, sektor energi naik 0,22%, sektor kesehatan naik 0,51%, sektor keuangan naik 0,04%, sektor infrastruktur naik 1,04%, sektor transportasi naik tipis 0,02%, sektor bahan baku naik 1,04%, sektor properti naik 1,31%. Sedangkan sektor industri turun 0,45%, sektor siklikal turun 0,29% dan sektor non siklikal turun 1,17%.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) naik 30,38% ke Rp103, PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) naik 19,08% ke Rp312, dan PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) naik 18,75% ke Rp152.