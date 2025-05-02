Apa Penyebab Bali Blackout? Ini Kata PLN

JAKARTA - PT PLN (Persero) bergerak cepat melakukan pemulihan akibat terganggunya pasokan listrik yang terjadi di Bali pada hari Jumat, sekitar pukul 16.00 WITA.

1. Suplai Listrik

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan bahwa krang dari 30 menit setelah kejadian, pasokan listrik sudah kembali masuk secara bertahap.

Pada Pukul 18.30 WITA sebesar 50 persen pelanggan terdampak sudah berhasil normal kembali.