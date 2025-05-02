Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Penyebab Bali Blackout? Ini Kata PLN 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |19:26 WIB
Apa Penyebab Bali <i>Blackout</i>? Ini Kata PLN 
Blackout Bali (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) bergerak cepat melakukan pemulihan akibat terganggunya pasokan listrik yang terjadi di Bali pada hari Jumat, sekitar pukul 16.00 WITA. 

1. Suplai Listrik

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan bahwa krang dari 30 menit setelah kejadian, pasokan listrik sudah kembali masuk secara bertahap. 

Pada Pukul 18.30 WITA sebesar 50 persen pelanggan terdampak sudah berhasil normal kembali.

Ratus personel PLN disertai peralatan lengkap telah diterjunkan untuk fokus melakukan perbaikan secara bertahap agar sistem kelistrikan dapat segera normal kembali, katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5/2025).

 

Telusuri berita finance lainnya
