HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Penerima Bansos PKH Mei 2025, Ada Bantuan Rp3 Juta

Beby Apriliani , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |06:05 WIB
Cek Penerima Bansos PKH Mei 2025, Ada Bantuan Rp3 Juta
Cek Penerima Bansos PKH Mei 2025, Ada Bantuan Rp3 Juta (Foto: Okezone)
JAKARTA – Cek penerima bansos PKH Mei 2025, ada bantuan Rp3 juta untuk ibu hamil. Bantuan sosial, termasuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 akan dicairkan kembali oleh pemerintah. Bansos PKH tahap 2 akan dicairkan pada bulan April, Mei dan Juni tahun 2025.

Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi nilai bantuan sosial (bansos) mencapai Rp38,9 triliun pada 31 Maret 2025. Termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp7,3 triliun yang didukung oleh 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Meskipun pencairan sudah dilakukan, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima bansos bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perbedaan ini disebabkan oleh sistem penyaluran dalam menjaga kelancaran penyaluran bantuan.

Pencairan bansos diantaranya dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan berbagai Bank yang terafiliasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), seperti BRI, BNI, BTN dan Mandiri. Mekanisme penyaluran yang digunakan masing-masing lembaga penyalur juga dapat mempengaruhi kecepatan pencairan di berbagai daerah.

Jadwal Bansos PKH

Tahap 1: Januari 2025-Maret 2025

Tahap 2: April 2025-Juni 2025

Tahap 3: Juli 2025-September 2025

Tahap 4: Oktober 2025-Desember 20245

 

Telusuri berita finance lainnya
