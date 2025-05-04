Stok Cadangan Beras RI Catatkan Rekor Tertinggi sejak 57 Tahun Terakhir

Stok Cadangan Beras RI Catatkan Rekor Tertinggi sejak 57 Tahun Terakhir (Foto: Okezone)

JAKARTA - Stok cadangan beras pemerintah mencatatkan rekor tertinggi sejak 57 tahun terakhir. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut, stok gudang Bulog telah mencapai angka 3,502.895 ton.

Mentan menyebut capaian ini sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional, sekaligus bukti keberhasilan petani dan efektivitas kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

“Ini pertama kalinya dalam 57 tahun terakhir, stok cadangan beras pemerintah menembus lebih dari 3,5 juta ton dalam periode Januari hingga Mei,” ujarnya, Minggu (4/5/2025).

1. Rekor Tertinggi

Selain mencetak rekor stok tertinggi, Mentan Amran menyebut data historis juga menunjukkan bahwa lonjakan stok pada tahun 2025 juga tercatat sebagai yang tercepat sepanjang sejarah.



Dari hanya 1,7 juta ton pada Januari 2025, stok cadangan beras melonjak drastis menjadi 3,5 juta ton per 4 Mei 2025, atau meningkat 1,8 juta ton tanpa impor hanya dalam waktu empat bulan.



Berdasarkan rekaman data stok cadangan beras pemerintah yang dimiliki Bulog sejak 1969, kondisi ini merupakan yang tertinggi selama 57 tahun, atau sejak Bulog dibentuk oleh Presiden Soeharto.



“Angka ini melampaui rekor sebelumnya pada Juni 1997 yang mencapai 3.029.049 ton, menjadikannya yang tertinggi sepanjang sejarah dalam periode yang sama,” paparnya.

2. Serapan Beras Bulog

Sementara itu, serapan beras Bulog juga menunjukkan tren positif, dengan realisasi 1,06 juta ton hanya dalam satu bulan terakhir (April 2025), sehingga total 1,8 juta ton beras terserap dari Januari hingga awal Mei 2025.



Seluruh beras tersebut dikatakan Mentan Amran merupakan hasil serapan dari petani lokal, tanpa adanya impor beras medium selama periode Januari–Mei 2025.



Menurutnya, angka serapan ini melampaui rata-rata serapan tahunan Bulog selama 57 tahun, hingga membuat Bulog perlu menyewa tambahan gudang berkapasitas 1,1 juta ton.