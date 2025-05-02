Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Panen Beras-Jagung Melimpah, Prabowo Bakal Bangun 25.000 Gudang Improvisasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |19:50 WIB
Panen Beras-Jagung Melimpah, Prabowo Bakal Bangun 25.000 Gudang Improvisasi
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
BOGOR - Presiden Prabowo Subianto berencana akan meluncurkan program pembangunan 25.000 gudang improvisasi dan gudang-gudang koperasi di 80.000 desa. Gudang improvisasi ini untuk menampung produksi beras dan jagung nasional yang melimpah pada tahun ini.

"Bertahun-tahun kita selalu impor beras, kita selalu impor jagung, Alhamdulillah tahun ini produksi kita beras dan jagung melimpah. Bahkan, Mentan datang ke saya, pak kita bingung gak ada gudangnya, akhirnya kita buat gudang improvisasi," kata Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jumat (2/5/2025).

1. Atasi permasalahan

Selain itu, langkah ini diambil untuk mengatasi permasalahan pascapanen yang selama ini membuat hasil panen petani banyak terbuang sia-sia akibat keterlambatan distribusi.

“Saya bikin program kilat membuat gudang darurat, gudang improvisasi, kita akan bangun 25 ribu gudang improvisasi yang akan dibuat dari bahan-bahan yang lumayan bisa bertahan 5–10 tahun sambil nanti gudang yang benar akan kita bangun di tiap desa," papar Prabowo.

 

