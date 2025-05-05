Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik 0,53%, IHSG Ambil Jeda di Level 6.851

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |12:19 WIB
Naik 0,53%, IHSG Ambil Jeda di Level 6.851
Naik 0,53%, IHSG Ambil Jeda di Level 6.851 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini ditutup di zona hijau pada perdagangan sesi pertama Senin (5/5/2025). IHSG naik 0,53% atau 35,81 poin ke level 6.851.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,05 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,69 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 698.023 kali. Adapun, sebanyak 315 saham harganya naik, 246 saham harganya turun dan 235 saham lain harganya stagnan.

1. Sektor Penopang IHSG

Sektor energi naik 0,73%, sektor keuangan naik 0,20%, sektor infrastruktur naik 0,68%, sektor transportasi naik 0,27%, sektor bahan baku naik 1,41%, sektor industri naik 0,12%, sektor properti naik 0,35%, sektor siklikal naik 1,01%, sektor non siklikal naik 0,68%. Sedangkan sektor teknologi turun 0,23% dan sektor kesehatan turun 0,64%.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) naik 34,33% ke Rp90, PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) naik 25,93% ke Rp68, dan PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) naik 16,90% ke Rp83.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181823/ihsg_ditutup_menguat-Hj4s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melesat ke Level 8.337
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181567/ihsg_ditutup_menguat-vw6l_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.318
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181514/purbaya-r6eJ_large.jpg
Dirut BEI Akui sejak Purbaya Jadi Menkeu IHSG Catat Rekor Tertinggi 6 Kali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement