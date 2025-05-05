Naik 0,53%, IHSG Ambil Jeda di Level 6.851

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini ditutup di zona hijau pada perdagangan sesi pertama Senin (5/5/2025). IHSG naik 0,53% atau 35,81 poin ke level 6.851.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,05 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,69 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 698.023 kali. Adapun, sebanyak 315 saham harganya naik, 246 saham harganya turun dan 235 saham lain harganya stagnan.

1. Sektor Penopang IHSG

Sektor energi naik 0,73%, sektor keuangan naik 0,20%, sektor infrastruktur naik 0,68%, sektor transportasi naik 0,27%, sektor bahan baku naik 1,41%, sektor industri naik 0,12%, sektor properti naik 0,35%, sektor siklikal naik 1,01%, sektor non siklikal naik 0,68%. Sedangkan sektor teknologi turun 0,23% dan sektor kesehatan turun 0,64%.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) naik 34,33% ke Rp90, PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) naik 25,93% ke Rp68, dan PT Xolare RCR Energy Tbk (SOLA) naik 16,90% ke Rp83.