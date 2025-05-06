239 Saham Hijau, IHSG Menguat ke 6.869

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat pada perdagangan Selasa (6/5/2025). Tepat pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka naik ke level 6.869, lebih tinggi dari penutupan sebelumnya di level 6.831.

Kemudian, IHSG bergerak naik hingga pada pukul 09.03 WIB, indeks berada di posisi 6.871 atau naik 0,57%. Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 1,10 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp561,94 miliar, dan ditransaksikan sebanyak 67.764 kali.

1. Penopang IHSG

Adapun, sebanyak 239 saham harganya naik, 124 saham harganya turun dan 216 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi naik 0,10%, sektor energi naik 0,52%, sektor keuangan naik 0,31%, sektor infrastruktur naik 0,66%, sektor transportasi naik 0,28%, sektor bahan baku menguat 1,46%, sektor industri naik 0,34%, sektor properti naik 0,01%, sektor siklikal naik 0,47%, sektor non siklikal naik 0,94%. Sedangkan sektor kesehatan turun 0,05%.