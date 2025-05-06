IHSG Tancap Gas, Ditutup Menguat Dekati Level 6.900

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,97 persen atau 66,24 poin ke level 6.898 pada penutupan perdagangan Selasa (6/5/2025).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 22,83 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp16,25 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,23 juta kali. Adapun, sebanyak 333 saham harganya naik, 268 saham harganya terkoreksi dan 205 saham lainnya stagnan.

1. Konsolidasi Saham

Sektor energi menguat 1,96 persen, sektor keuangan naik 0,50 persen, sektor infrastruktur naik 0,64 persen, sektor transportasi naik 0,03 persen, sektor bahan baku naik 3,27 persen, sektor siklikal naik 1,27 persen dan sektor non siklikal naik 0,95 persen. Sedangkan sektor teknologi turun 0,93 persen, sektor kesehatan turun 0,37 persen, sektor industri turun 0,01 persen dan sektor properti turun 0,28 persen.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) naik 34,92 persen ke Rp85, PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) naik 34,44 persen ke Rp121 dan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) naik 33,65 persen ke Rp139.