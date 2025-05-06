Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI soal Ekonomi Indonesia di Bawah 5%, Kena Imbas Tarif Trump

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |12:51 WIB
BI soal Ekonomi Indonesia di Bawah 5%, Kena Imbas Tarif Trump
Bank Indonesia Proyeksi Ekonomi RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. BI menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dipengaruhi dampak kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, baik langsung maupun tidak.

"Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2025 diprakirakan berada pada titik tengah kisaran 4,7-5,5 persen year on year (yoy) dipengaruhi oleh dampak langsung dan tidak langsung kebijakan tarif AS," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

1. Ekonomi Indonesia Tumbuh

Adapun pada triwulan I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy), merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin 5 Mei 2025 kemarin.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi domestik dan kinerja ekspor. Dari sisi pengeluaran, produk domestik bruto (PDB) triwulan I 2025 ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,89 persen (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode libur tahun baru dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.

Investasi tercatat tumbuh sebesar 2,12 persen (yoy) sejalan dengan realisasi penanaman modal yang tumbuh positif. Konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 1,38 persen (yoy) sejalan dengan normalisasi belanja Pemerintah dibandingkan dengan belanja triwulan I 2024 yang tercatat tinggi untuk pelaksanaan Pemilu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167962/impor_ri-oAcN_large.jpg
Diminta Evaluasi Kebijakan Impor, Ini Penjelasan Kemendag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159625/impor_ri_di_juni-76Kw_large.jpg
Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Juni 2025, Naik 5,25 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158748/minyak-Z4Q7_large.jpg
RI Impor BBM hingga Crude Oil dari AS Sebesar Rp245 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157794/menko_airlangga-Wkz7_large.jpg
Menko Airlangga Buka Suara soal Kesepakatan Dagang RI-AS Data Pribadi Diserahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157772/menperin_soal_tarif_impor_as-SAcj_large.jpg
Industri RI Hadapi Tarif Impor AS 19 Persen, Menperin: Harus Sabar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157746/menko_airlangga-YzJD_large.jpg
RI Ajukan Kelapa Sawit, Kakao hingga Kopi untuk Tarif Impor di Bawah 19 Persen ke AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement