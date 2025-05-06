Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

15 Pesawat Masuk Kandang, Ini Alasan Garuda Indonesia 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |13:14 WIB
15 Pesawat Masuk Kandang, Ini Alasan Garuda Indonesia 
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Garuda Indonesia Group mengoptimalkan kapasitas produksi di tengah tantangan industri penerbangan global, khususnya dinamika rantai pasok suku cadang pesawat yang kini melanda hampir sebagian besar pelaku industri transportasi udara dunia.

"Garuda Indonesia Group terus mendorong optimalisasi kapasitas produksi di tengah tantangan industri penerbangan global," kata Direktur Teknik Garuda Indonesia Rahmat Hanafi di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

1. Ada 15 Pesawat Masuk Kandang

Dia menyebutkan satu armada Garuda dan 14 armada Citilink saat ini tengah menunggu penjadwalan perawatan rutin berupa heavy maintenance dan penggantian suku cadang.

Termasuk penggantian suku cadang, untuk kembali siap beroperasi. Keseluruhan proses perawatan armada tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ini.

"Tidak dapat dipungkiri kondisi keterbatasan supply chain atas suku cadang saat ini tengah dihadapi hampir seluruh pelaku industri penerbangan, sehingga menyebabkan pelaksanaan heavy maintenance membutuhkan waktu yang lebih panjang," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180497/harga_tiket_garuda_indonesia-9mBT_large.jpg
Garuda Indonesia Turunkan Harga Tiket Ekonomi pada Libur Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177059/glenny-4dhm_large.jpg
Rosan Ungkap Alasan Dirut Garuda Indonesia Diganti yang Belum 1 Tahun Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176971/glenny-TxZJ_large.JPG
Profil Glenny H Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia Pengganti Wamildan Tsani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176961/garuda_indonesia-qQtE_large.jpg
Glenny H Kairupan Diangkat Jadi Dirut Garuda Indonesia, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175073/garuda_indonesia-DwBc_large.jpg
Danantara Suntik Garuda Indonesia Rp23,9 Triliun untuk Modal Kerja hingga Selamatkan Citilink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171672/garuda_indonesia-H1uF_large.jpg
Garuda Indonesia Buka Suara soal Rencana Merger dengan Pelita Air
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement