Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran MBG Ditambah Lagi Rp50 Triliun, Kepala BGN Sebut Kebijakan Prabowo Dapat Jaminan dari Kemenkeu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |15:19 WIB
Anggaran MBG Ditambah Lagi Rp50 Triliun, Kepala BGN Sebut Kebijakan Prabowo Dapat Jaminan dari Kemenkeu
Anggaran MBG Ditambah Lagi Rp50 Triliun, Kepala BGN Sebut Kebijakan Prabowo Dapat Jaminan dari Kemenkeu (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menjamin penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menegaskan, program MBG merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Dadan menyampaikan, penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun telah dijamin oleh Kemenkeu.

"Ya ini kan sebetulnya kebijakan Pak Presiden, dan Pak Presiden sudah berkonsultasi, sudah diskusi dan mendapat jaminan dari Kemenkeu," kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

1. Penambahan Anggaran MBG

Dadan menjelaskan, sedianya penambahan anggaran itu mencapai Rp100 triliun. Namun, dia mengatakan, BGN telah melakukan simulasi yang menghasilkan kebutuhan anggaran MBG hanya Rp50 triliun.

"Terkait dengan tambahannya, kan tambahannya Rp100 triliun ya, tapi dari simulasi kami sih, mungkin kami hanya membutuhkan tambahan Rp50 triliun saja," tuturnya.

Dia mengatakan, penambahan anggaran itu akan direalisasi setelah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti setelah itu, setelah kita konsultasi dengan Pak Presiden, dan mekanisme penganggaran kan harus dikonsultasikan juga dengan Komisi IX, dan sekarang belum ada pembahasan terkait dengan itu," ujar Dadan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181973/mbg-BkqX_large.jpg
Koperasi Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, Ratusan Miliar Dikucurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181529/makan_bergizi_gratis-5HuA_large.jpg
Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Sektor Peternakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180714/makan_bergizi_gratis-a2es_large.jpg
Menko Zulhas Klaim MBG Punya Potensi Ekonomi Rp86,35 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180486/wakil_bgn-twJ3_large.jpg
Viral Mobil Berlogo Badan Gizi Nasional Angkut Babi, BGN Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180285/makan_bergizi_gratis-EljB_large.jpg
BGN: Batas Kapasitas Produksi Harian SPPG 3.000 Porsi per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180207/makan_bergizi_gratis-T4A8_large.jpg
BGN Minta Semua SPPG Wajib Patuhi Tata Kelola Program MBG 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement