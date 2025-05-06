Anggaran MBG Ditambah Lagi Rp50 Triliun, Kepala BGN Sebut Kebijakan Prabowo Dapat Jaminan dari Kemenkeu

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menjamin penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menegaskan, program MBG merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Dadan menyampaikan, penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun telah dijamin oleh Kemenkeu.

"Ya ini kan sebetulnya kebijakan Pak Presiden, dan Pak Presiden sudah berkonsultasi, sudah diskusi dan mendapat jaminan dari Kemenkeu," kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

1. Penambahan Anggaran MBG

Dadan menjelaskan, sedianya penambahan anggaran itu mencapai Rp100 triliun. Namun, dia mengatakan, BGN telah melakukan simulasi yang menghasilkan kebutuhan anggaran MBG hanya Rp50 triliun.

"Terkait dengan tambahannya, kan tambahannya Rp100 triliun ya, tapi dari simulasi kami sih, mungkin kami hanya membutuhkan tambahan Rp50 triliun saja," tuturnya.

Dia mengatakan, penambahan anggaran itu akan direalisasi setelah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti setelah itu, setelah kita konsultasi dengan Pak Presiden, dan mekanisme penganggaran kan harus dikonsultasikan juga dengan Komisi IX, dan sekarang belum ada pembahasan terkait dengan itu," ujar Dadan.