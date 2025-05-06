Advertisement
HOT ISSUE

Pengusaha Usul BLT Bentuk Voucher Belanja demi Naikkan Daya Beli 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |17:06 WIB
Voucher Belanja (Foto: Okezone)
JAKARTA - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dalam bentuk voucher belanja sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Industri Ritel

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan industri ritel, yang menyerap banyak tenaga kerja, memerlukan stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong peningkatan penjualan mereka.

Pasalnya, ia khawatir pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali melambat di bawah angka 5 persen pada kuartal berikutnya karena momentum peningkatan konsumsi pascaLebaran 2025 telah berlalu.

“Harapan kami, keran belanja pemerintah dibuka atau diberikan BLT. Kami meminta ada stimulus BLT untuk masyarakat kelas bawah supaya menaikkan perekonomian,” katanya.

 “Atau voucher belanja, lah. Suruh orang belanja di Indonesia. Ibu-ibu semua dikasih untuk belanja,” katanya lagi.

 

