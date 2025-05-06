Advertisement
SMART MONEY

Raup Cuan, Ini 6 Ide Usaha bagi Pekerja Kantoran

Ameiliani Putri , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |06:13 WIB
Raup Cuan, Ini 6 Ide Usaha bagi Pekerja Kantoran
Ide Usaha (Foto: Okezone)
JAKARTA – Ada enam ide bagi pekerja kantoran bisa punya penghasilan tambahan melalui usaha sampingan atau side hustle. Ide usaha yang beragam dan modal tidak besar, dapat menjadi pilihan pekerja kantoran yang mau merintis usaha sampingan.

Melansir instagram Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka di bawah Kementerian Perindustrian, berikut ini ide side hustle yang bisa menjadi pilihan:

1. Produksi Lilin Aromaterapi, Sabun Handmade atau Kosmetik Natural

Bagi pekerja yang suka bereksperimen dengan formula dan crafting, memulai usaha di bidang produk kecantikan dan perawatan diri bisa menjadi pilihan yang tepat. Membuat lilin aromaterapi, sabun handmade, atau kosmetik natural membutuhkan modal awal yang relatif kecil dan dapat dilakukan dengan alat sederhana di dapur rumah. 

Bisnis ini cocok bagi pekerja yang ingin bekerja secara mandiri dan menawarkan produk yang unik dengan sentuhan personal.

2. Produksi Makanan Ringan/Frozen Food

Industri kuliner selalu memiliki peluang besar, dan bisnis makanan ringan atau frozen food tetap menjadi pilihan yang menjanjikan. Pekerja kantoran bisa membuat produk seperti keripik, sambal kemasan, atau frozen food seperti dimsum dan bakso aci. 

Dengan modal yang terjangkau dan peralatan dapur standar, pekerja kantoran bisa memproduksi makanan di rumah dan memasarkan melalui warung, kafe, atau marketplace online. 

 

