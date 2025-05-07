Advertisement
MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Pahami 4 Indikator Sebelum Trading Saham

Kurniasih Miftakhul Jannah-Rabu, 07 Mei 2025 |09:55 WIB
Tips MotionTrade: Pahami 4 Indikator Sebelum Trading Saham
Tips MotionTrade: Pahami 4 Indikator Sebelum Trading Saham (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC Sekuritas mengungkap ada empat indikator yang harus dipahami pemula sebelum trading saham. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap, serta didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Dalam dunia investasi, salah satu metode yang populer digunakan oleh para trader atau investor adalah analisis teknikal saham. Analisis teknikal merupakan pendekatan yang melibatkan penggunaan grafik harga historis dan indikator teknikal untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. 

Indikator saham pada analisis teknikal dapat mengidentifikasi momen yang tepat untuk membeli atau menjual saham, serta mengkonfirmasi atau mengoreksi sinyal yang diberikan oleh analisis grafik. MotionTrade telah merangkum 4 indikator yang perlu dipahami oleh trader atau investor pemula yaitu:

1. Moving Average

Salah satu indikator yang sangat umum digunakan trader saham adalah moving average (MA). Melalui indikator ini, Anda dapat mengukur rata-rata harga saham selama periode tertentu. Saat indikator menunjukan harga di atas MA, berarti saham sedang bullish atau tren naik, sedangkan saat indikator menunjukan harga di bawah MA, artinya ada sinyal bearish alias tren turun.

2. Relative Strength Index (RSI)

RSI adalah indikator momentum yang mengukur kekuatan dan kelemahan harga saham. RSI memberikan sinyal apakah suatu saham sudah oversold (terlalu murah) atau overbought (terlalu mahal). RSI menghitung perbandingan antara kenaikan harga rata-rata dan penurunan harga rata-rata dalam periode waktu tertentu. Indikator ini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 100. Nilai RSI di atas 70 menunjukkan kondisi jenuh beli, yang dapat mengindikasikan kemungkinan adanya penurunan harga di masa depan. Sebaliknya, nilai RSI di bawah 30 menunjukkan kondisi jenuh jual, yang dapat mengindikasikan kemungkinan adanya kenaikan harga di masa depan.

 

