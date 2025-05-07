Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade, 3 Alasan Saham Syariah Cocok untuk Semua Investor

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |14:06 WIB
Tips MotionTrade, 3 Alasan Saham Syariah Cocok untuk Semua Investor
Beli Saham Syariah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah.

MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Bursa Efek Indonesia menawarkan berbagai jenis saham. Salah satunya adalah saham syariah, yaitu saham dari emiten yang bisnisnya dijalankan sejalan dengan syariat Islam. Meskipun berbasis Islami, saham syariah tidak terbatas hanya untuk umat Muslim. Semua investor dari latar belakang apa pun dapat berinvestasi di saham syariah.

Saham berbasis syariah memiliki sejumlah manfaat yang ditawarkan. MotionTrade telah merangkum 3 (tiga) alasan mengapa saham syariah cocok untuk dijadikan investasi oleh semua investor, yaitu: 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180574/mnc_sekuritas-2Jke_large.jpg
MNC Sekuritas Bersama Phillip Asset Management Gelar Edukasi Reksa Dana Having Fund di Ukrida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180572/mnc_sekuritas-kc0h_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund Bersama Reliance MI untuk Mahasiswa STIEM Bongaya Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/278/3180509/mnc_sekuritas-TW4S_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Pemerintah Kota Tebing Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180351/mnc_sekuritas-xFdg_large.jpg
MNC Sekuritas dan Prospera Asset Management Gelar Edukasi Having Fund di Universitas Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180347/mnc_sekuritas-p7A9_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Edukasi Having Fund di President University Bersama Sucorinvest Asset Management
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement