IHSG Ditutup Menguat ke 6.926, Saham-Saham Ini Melesat

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,41% ke 6.926,23 pada hari ini Rabu (7/5/2025). Konsisten di zona hijau, IHSG bergerak di rentang 6.970,50 - 6.909,96 sepanjang perdagangan.

1. Konsolidasi Saham

Sebanyak 328 saham menguat, 293 melemah, dan 338 lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp15,40 triliun, dengan volume 23,63 miliar lembar saham.

LQ45 naik 0,30 persen, JII tumbuh 0,25 persen, IDX30 meningkat 0,40 persen, dan MNC36 menanjak 0,35 persen.

Sektor bahan baku dan teknologi menjadi penopang indeks dengan penguatan di atas 1 persen. Sedangkan yang turun hanya infrastruktur, transportasi, dan industri.