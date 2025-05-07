Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke 6.926, Saham-Saham Ini Melesat

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |16:25 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke 6.926, Saham-Saham Ini Melesat
IHSG Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,41% ke 6.926,23 pada hari ini Rabu (7/5/2025). Konsisten di zona hijau, IHSG bergerak di rentang 6.970,50 - 6.909,96 sepanjang perdagangan.

1. Konsolidasi Saham

Sebanyak 328 saham menguat, 293 melemah, dan 338 lainnya stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp15,40 triliun, dengan volume 23,63 miliar lembar saham.

LQ45 naik 0,30 persen, JII tumbuh 0,25 persen, IDX30 meningkat 0,40 persen, dan MNC36 menanjak 0,35 persen.

Sektor bahan baku dan teknologi menjadi penopang indeks dengan penguatan di atas 1 persen. Sedangkan yang turun hanya infrastruktur, transportasi, dan industri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182271/ihsg-Eplo_large.jpg
Net Buy Rp3,46 Triliun, Asing Borong Saham BBCA hingga BREN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182202/ihsg-voGU_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor! Menguat ke 8.394, Kapitalisasi Pasar Rp15.316 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement