Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Sudah Masuk Apa Belum?

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |13:23 WIB
Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Sudah Masuk Apa Belum?
Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Sudah Masuk Apa Belum? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara cek bansos PKH dan BPNT sudah masuk apa belum? Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyalurkan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan secara bertahap sepanjang tahun, dan saat ini memasuki periode penyaluran tahap kedua untuk April hingga Juni 2025.

Agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penting bagi masyarakat untuk mengetahui cara mengecek status pencairan bansos tersebut. Berikut ini panduan lengkap yang dapat diikuti:

1. Cek Melalui Website Resmi Kemensos

Pengecekan status bantuan dapat dilakukan dengan mudah melalui laman resmi Kemensos di (https://cekbansos.kemensos.go.id).Adapun caranya sebagai berikut:

* Kunjungi situs tersebut.
* Isi data wilayah sesuai identitas: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
* Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
* Ketik kode verifikasi yang tertera di layar.
* Klik tombol "Cari Data" untuk menampilkan informasi.

Jika terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan informasi lengkap mengenai jenis bansos dan status pencairannya.

2. Cek Menggunakan Aplikasi "Cek Bansos"

Selain melalui situs web, Kemensos juga menyediakan aplikasi "Cek Bansos" yang dapat diunduh melalui Google Play Store atau App Store. Pengguna dapat membuat akun dengan mengisi data pribadi dan mengunggah foto KTP serta swafoto.

Setelah berhasil mendaftar dan login, pilih menu "Cek Bansos" untuk melihat apakah bantuan sudah masuk. Aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk mengusulkan diri sendiri atau orang lain sebagai calon penerima bantuan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181942/bansos_cair-tGYz_large.jpg
Ini Link Resmi dan Cara Cek Pencairan Bansos PKH dan BPNT di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181089/wamensos_soal_penerima_bansos_dipangkas-RmBM_large.jpg
Penerima Bansos Dipangkas hingga 2 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180305/bansos_di_oktober_2025-GgX4_large.png
Inilah Ciri-Ciri KTP Penerima dan Tanda Bansos Oktober 2025 Sudah Cair 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177723/bansos-SYxH_large.jpg
Tanda-Tanda Bansos PKH-BPNT Oktober 2025 Sudah Siap Cair, Cek di Sini Link dan Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176913/bansos_cair-QdN5_large.png
Bansos Oktober 2025 Cair Lagi, Ini NIK KTP Penerima Bantuan Rp600.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement