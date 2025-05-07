Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo-Bill Gates Kolaborasi Filantropi Lewat Danantara Trust Fund

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |15:03 WIB
Prabowo-Bill Gates Kolaborasi Filantropi Lewat Danantara Trust Fund
Prabowo Subianto dan Bill Gates (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan pendiri Gates Foundation, Bill Gates membahas penguatan kolaborasi di bidang filantropi, khususnya melalui pengembangan Danantara Trust Fund saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

1. Bentuk Danantara Trust Fund

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Danantara saat ini tengah membentuk Danantara Trust Fund. Hal tersebut bertujuan untuk memperluas kontribusi sosial di bidang pendidikan, sanitasi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

"Kalau kami lihat, memang kami sudah running number-nya, pada awal tahun kita memang akan taruh dulu 100 juta USD, dan kita sudah lihat angkanya mungkin dalam waktu lima sampai enam tahun ini kita sudah bisa memberikan ke dalam Danantara Trust Fund ini sebesar 1 bilion USD," ujar Rosan kepada awak media usai pertemuan.

Menurut Rosan, kolaborasi ini telah mulai dibahas secara intensif dengan pihak Gates Foundation. Dalam rencana tersebut, Gates Foundation diharapkan turut berpartisipasi dalam mendukung pendanaan bersama di dalam Danantara Trust Fund.

"Kolaborasi itu sudah kita bicarakan dengan Gates Foundation kemarin, untuk mereka juga bersama-sama menaruh dana juga bersama-sama dengan kami, dan kita pun juga menawarkan membuka kolaborasi dengan kami di dalam Danantara Trust Fund ini," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181888/danantara-6KNg_large.jpg
Danantara Buka Tender Proyek Waste to Energy di 7 Daerah pada Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178741/kereta_cepat_whoosh-70Wi_large.jpg
Danantara Ungkap Banyak Opsi Pelunasan Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177964/rosan-wifC_large.jpg
Komisaris Tak Dapat Bonus, Bos Danantara Sikat Habis Praktik Korupsi BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177262/danantara-PNOW_large.jpg
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Ini Respons Danantara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177256/ceo_danantara_rosan-ulIb_large.jpg
Bos Danantara: Proyek Waste to Energi Diminati 107 Investor, Mayoritas Pengusaha Asing
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement